Amoruso: “Eriksen non può fare il trequartista in Italia. Qualità indiscusse ma la fiducia…”

Nicola Amoruso, ex giocatore della Juve, a Skysport ha parlato di Eriksen che si appresta ad essere una pedina in più per Conte in questa ripresa. «Credo che Eriksen sia una mezzala. Il ruolo di trequartista lo ha fatto in un calcio diverso, dove ti vengono concesse praterie. In Italia ci sono meno spazi. Credo che dietro le punte possa fare molta fatica. Non è rapido, è un giocatore che detta i tempi, ha la giocata intelligente, il tiro. Credo possa faticare in quel ruolo. Non discutiamo le qualità tecniche, ma ha avuto un approccio complicato. Conte lo ha lasciato spesso in panchina e questo gli ha fatto perdere fiducia. Credo possa essere importante come giocatore per l’Inter ma non nel ruolo di trequartista», ha sottolineato l’ex calciatore.

(Fonte: SS24)