VIDEO / Riecco Chris: il Brentford batte il Burnely, Eriksen illumina con un assist fantastico

Rieccolo. A illuminare il campo con un piede poetico, a deliziare tutti i tifosi di calcio, e non solo della sua squadra attuale, il Brentford

Rieccolo. A illuminare il campo con un piede poetico, a deliziare tutti i tifosi di calcio, e non solo della sua squadra attuale, il Brentford. Ai tifosi dell'Inter scapperà una lacrimuccia, guardando l'assist servito all'85' di Brentford-Burnley da Christian Eriksen per la testa di Toney in occasione del vantaggio delle Bees. Palla accarezzata e cross mancino semplicemente perfetto: Eriksen torna a illuminare il calcio.