Eriksen asso di coppe: dal Ludogorets alla magia nel derby, il gol coincidenza non casuale

L’eroe che non ti aspetti: Christian Eriksen ha deciso il derby di Coppa Italia con una magia su punizione, regalando all’Inter l’accesso alle semifinali. La Gazzetta dello Sport ricorda che anche il primo gol in nerazzurro del centrocampista danese arrivò in una serata di Coppa, arrivando a definirlo “Asso di Coppe”:

“Curiosa ma non casuale la coincidenza. La rinascita di Eriksen avviene proprio in un turno infrasettimanale, in un martedì di Coppa. Non è quella nobile della Champions per cui era stato acquistato, ma il valore di una giocata che decide il derby è inestimabile e proietta Chris in una nuova dimensione. La prima gioia nerazzurra era arrivata in Europa League, in casa del Ludogorets, il cerchio si chiude con questa punizione magica? Se sarà davvero un nuovo inizio lo scopriremo nei prossimi giorni“.