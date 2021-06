Malore di Eriksen, la Bbc si scusa per le immagini e il collegamento non stop

Difficile dimenticare le immagini del malore di Christian Eriksen, durante il primo tempo di Danimarca-Finlandia. La Bbc ha voluto scusarsi per le immagini che hanno offeso la sensibilità di molti.

"La copertura (delle immagini) allo stadio è controllata dall'Uefa in qualità di emittente ospitante e, non appena la partita è stata sospesa, abbiamo interrotto il collegamento il più rapidamente possibile. Ci scusiamo con chiunque sia rimasto sconvolto dalle immagini trasmesse". Con questa nota la BBC si è scusata con i telespettatori per non aver sospeso il collegamento quando Christian Eriksen è stato vittima di un malore durante il primo tempo di Danimarca-Finlandia. L'emittente britannica ha continuato a trasmettere le immagini anche durante la rianimazione del giocatore e nei momenti più drammatici. Tantissime le critiche.