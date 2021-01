Inter, non solo Eriksen: contro il Benevento previste diverse novità di formazione

L’Inter di Antonio Conte, archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia, prosegue la sua preparazione in vista del match di campionato contro il Benevento, in programma sabato sera. Per l’occasione il tecnico nerazzurro dovrebbe concedere una chance dal primo minuto all’eroe del derby, Christian Eriksen, nel ruolo di play, concedendo un turno di riposo a Bozovic. Le novità, secondo il Corriere dello Sport, non finiranno qui:

“Antonio Conte vuole dare una chance al danese che nelle ultime 8 partite di campionato ha giocato solo 20′ (a Genova contro la Sampdoria) e pensa che il momento opportuno sia questo ovvero nel match di San Siro contro la formazione di Inzaghi. […]

Rispetto a martedì Eriksen non sarà l’unica novità. In difesa sarà confermato solo Skriniar visto che De Vrij verrà sostituito da Ranocchia, mentre Bastoni si riprenderà il suo posto sul centro-sinistra (out Kolarov). A centrocampo tornerà la freccia Hakimi, che ha riposato nel primo tempo contro il Milan, mentre sull’out opposto la prova di Perisic contro Romagnoli e compagni dovrebbe garantirgli la conferma. A riposo Young che tornerà dal 1′ contro la Juve. Il reparto sarà completato dall’insostituibile Barella, da Eriksen e da Gagliardini. Quest’ultimo è in ballottaggio con Vidal che però è un po’ affaticato e dovrebbe essere preservato in vista del big match di Coppa con i campioni d’Italia. In avanti infine riecco Martinez a fianco di Lukaku“.