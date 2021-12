Eriksen, Biasin: “A chi dice che all’Inter non ha combinato niente, rispondo che…”

Il commento del giornalista contro chi sostiene che l'apporto di Eriksen alla causa nerazzurra sia stato nullo

E' di oggi l'ufficialità della risoluzione consensuale del contratto che legava Christian Eriksen all'Inter. Il calciatore danese non può infatti tornare in campo in Italia a causa del defibrillatore che gli è stato impiantato dopo quanto accaduto durante l'Europeo. Fabrizio Biasin, dopo l'addio dell'ex Tottenham, ha risposto così a chi sostiene che il suo apporto alla causa nerazzurra è stato nullo o scarso: "Per quanto mi riguarda chi dice “però all’Inter ha combinato niente…”, di pallone, capisce poco. Il calcio non è solo “gol e assist” ma anche “quanto faccio andare veloce la mia squadra”. Eriksen (mai più di due tocchi) la faceva andare velocissima".