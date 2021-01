Biasin: “Soffro volentieri per Eriksen, penso possa sbocciare. Lui titolare col Milan”

Le ultime voci su Eriksen parlano di uno scambio con Dzeko. A Skysport Fabrizio Biasin ha parlato del danese in questi termini: «Io soffro volentieri per Eriksen perché credo ancora che possa sbocciare magari a partire dal martedì di Coppa Italia, quando avrà secondo me la sua ennesima occasione. Continuo a pensare che con la sua qualità non possa esplodere anche in Italia».

-Ieri persa una grande occasione contro l’Udinese?

Sì. Perché l’Inter ha giocato sotto ritmo. Si è specchiata nella prestazione della settimana prima contro la Juve, non ha fatto quindi un salto di qualità mentale indispensabile per puntare allo scudetto. Però fin qui niente male, 41 punti al giro di boa sono un buon bottino e serve ora quel salto di qualità. Perché ieri l’Inter è parsa poca cosa. L’Udinese si è difesa bene non ha sofferto tantissimo. Conte questa non l’ha digerita e si è anche visto.

-Campionato equilibrato…

Ieri sono piovute molte critiche sul Milan, ma l’Atalanta è difficile da affrontare quanto è in forma. Quando è in quelle giornate non la fermi.

