Bocci (Corsera): “Eriksen, non c’è feeling con Conte. Inter contenta di cedere Lautaro se…”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha avuto modo di parlare di Eriksen a Skysport e ha affermato: “Secondo me non è il giocatore con Conte, non c’è feeling con l’allenatore. Pur apprezzandone le qualità voleva altro a gennaio, tipo Vidal. Il danese è un grande acquisto a quelle condizioni ma non so se è funzionale al gioco dell’allenatore“.

Invece sulla possibile cessione di Lautaro Martinez ha sottolineato: “L’Inter a determinate condizioni è contenta di cedere l’argentino, di fare plusvalenza e reinvestire i soldi. Potrebbe migliorare la squadra anche perché non sarà un’estate con tanto denaro in circolazione. Il club non si aspettava venisse pagata la clausola, sicuramente potrebbe nascere la cessione da una trattativa ma non finisce qui la storia col Barcellona“.

(Fonte: SS24)