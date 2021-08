Dal dramma Eriksen all’intuizione di mercato: Inter, Calhanoglu studia da leader

Il centrocampista turco, arrivato a parametro zero dal Milan, si sta rivelando un acquisto decisamente azzeccato

La prima novità di mercato dell'Inter targata Simone Inzaghi è stata una mossa inaspettata e dovuta da fatti di entità superiore: il malore che ha colpito Eriksen durante l'Europeo ha costretto la dirigenza nerazzurra a cercare una soluzione, e Hakan Calhanoglu si è rivelato l'opportunità che non ti aspetti. Il turco, arrivato a parametro zero dal Milan, si è subito inserito nei meccanismi di gioco interisti, come srive La Gazzetta dello Sport:

"Dal dramma sfiorato all'intuizione di mercato. La prima mossa dell'estate nerazzurra è stata un'idea nata in una notte di inizio estate e diventata acquisto in meno di quarantotto ore: Calhanoglu, svincolato, soffiato al Milan per mettere in fretta una toppa – di qualità – all'assenza forzata di Eriksen, che Inzaghi pensava di sfruttare alla Luis Alberto.