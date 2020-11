Eriksen, Caressa: “Non capisco l’innamoramento dei tifosi”. Zazzaroni: “Per andare contro Conte”

Durante Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno discusso di Christian Eriksen, al centro del dibattito anche all’interno della tifoseria dell’Inter: “Leggo di un innamoramento dei tifosi dell’Inter nei Eriksen che non è corroborato dai fatti. Tecnicamente è un ottimo giocatore ma di occasioni gliene sono state date”, ha commentato Caressa che ha aggiunto: “Molti grandi allenatori mi hanno detto che lo vedrebbero bene davanti alla difesa”.

Zazzaroni, poi, avanza una chiave di lettura alternativa: “Sta giocando maluccio, anche al Tottenham era spessissimo in panchina con Mourinho. Poi va in Nazionale e fa bene, penso sia questione di testa, sa di essere centrale con la Nazionale, tecnicamente è un ottimo giocatore. Non è previsto quel tipo di trequartista nel gioco di Conte, infatti spesso mette Barella. Innamoramento di Eriksen? A volte innamorarsi di un giocatore può essere un modo per andare contro l’allenatore, ricordo quando accadde a Bologna tra Baggio e Mazzone”.