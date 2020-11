Inter, Gentile (Sky): “Eriksen non fa al caso di Conte. Per il trequartista preferisce…”

«L’impressione è che Eriksen digerisca poco il calcio che vuole Conte. Soprattutto le caratteristiche di un trequartista che vediamo fare una volta a Barella, una volta a Vidal, più che altro». Riccardo Gentile, giornalista di Skysport, dice la sua sul centrocampo nerazzurro.

In particolare ha espresso il suo pensiero sul danese che non è ancora riuscito trovare continuità a Milano nonostante le sue caratteristiche: «Le sue sono diverse rispetto a quelle degli altri due centrocampisti nerazzurri che garantiscono copertura, forza muscolare, dedizione al recupero palla che Eriksen non ha. Così come Barella e Vidal – ha aggiunto – non hanno le caratteristiche del classico ruolo del trequartista, nella geometria, nel creare gioco e creare. È stata un’occasione quella di portare il danese all’Inter, ben pagata. Ma l’impressione, a prescindere dagli sforzi di Conte di adattarsi alle sue caratteristiche, è che non sia l’uomo che fa per lui. E non c’è nulla di male ad ammetterlo».

(Fonte: SS24)