Repubblica – Eriksen, piccola possibilità da titolare. Attaccante? Tre opzioni per l’Inter

Ieri l’ufficialità per Eriksen e oggi il debutto con la maglia dell’Inter? Probabilmente in panchina, anche se non è escluso possa anche essere titolare.

“L’avventura milanese di Eriksen comincia con una foto alla Scala. Il nuovo tenore dell’opera nerazzurra, sotto la direzione di Antonio Conte, potrebbe già essere all’altra Scala, quella del calcio, già questa sera. Magari in panchina, per giocarsi qualche minuto dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. E c’è una piccolissima possibilità che possa partire titolare. L’arrivo di Eriksen per per 20 milioni, a quattro mesi dalla scadenza di contratto con gli Spurs, è il capolavoro di Beppe Marotta. Un colpo inseguito per mesi, concluso nel giorno in cui l’Inter mette a segno due cessioni importanti: Gabigol al Flamengo, per 16,5 milioni più il 20 per cento sulla rivendita, e Politano al Napoli, per 23 milioni fra prestito e riscatto. Eriksen all’Inter ne guadagnerà 10 l’anno, bonus compresi, fino al 2024. Il numero 24 lo avrà anche sulla maglia, ma Kobe Bryant non c’entra. O quantomeno, non è quello il punto: al Tottenham aveva il 23, voleva dare un segno di crescita. L’Inter per crescere ancora dovrà decidere cosa fare in attacco. Tre le opzioni: puntare sul 17enne Sebastiano Esposito, o portare a Milano uno fra Giroud e Llorente”, si legge su Repubblica.