Eriksen, dal dramma alla speranza: poi il messaggio nella chat dell’Inter: “Sto bene”

Attimi di paura durante la gara con la Finlandia per il centrocampista che ha voluto rassicurare i compagni dell'Inter appena possibile

Quanto accaduto ieri a Eriksen ha fatto il giro del mondo e in casa Inter c'è stata subito grande preoccupazioni per le condizioni del centrocampista. Tutti i nerazzurri volevano il prima possibile avere notizie rassicuranti.

"Dal presidente ancora a Milano fino ai compagni sparsi per l’Europa, dai dirigenti sempre al lavoro fino all’ultimo dei tifosi attaccato alla tv: ieri l’Inter una volta di più si è riscoperta famiglia. Insieme ha tremato per il proprio ragazzo biondo accasciato sull’erba. Insieme ha sospirato quando la più terribile delle notizie è stata esclusa. Insieme ha gioito intorno alle 23: un messaggio di Christian, un semplice «sto bene, spero di tornare presto» nella chat di squadra, ha avuto il sapore del ritorno alla vita. Insieme l’Inter vivrà pure i prossimi giorni densi di ansia e speranza: bisognerà stare ancora più vicini al talento danese, bisognerà capire cosa mai è successo in questo assurdo pomeriggio di metà giugno", si legge su La Gazzetta dello Sport.