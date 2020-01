La Stampa – Eriksen deve pesare subito in un’Inter in difficoltà: può convincere Conte a…

L’Inter si affida subito all’estro di Christian Eriksen. La Stampa analizza l’arrivo del centrocampista danese da Tottenham: “Ma il danese può e deve pesare subito in una squadra in difficoltà. Vale molto più dei 20 milioni pagati (a giugno sarebbe costato zero, ma la concorrenza poteva essere insuperabile), non ha le caratteristiche del Vidal prima scelta di Conte, ma qualitativamente può dare tanto altro e magari convincere il tecnico a cambiare qualcosa“.

Il quotidiano poi si concentra sui moduli e la collocazione tattica di Eriksen nell’Inter di Conte: “Nel solito 3-5-2 starebbe a sinistra di Brozovic al posto di Sensi, ma darebbe ancora di più da trequartista in un 3-4-1-2. E, considerata l’assenza per 2-3 partite dello squalificato Martinez, sarebbe utile anche da supporto a Lukaku in un 3-5-1-1“.