Inter, momento d’oro per Eriksen: convocato dalla Danimarca per le prossime gare

Il commissario tecnico della Danimarca Hjulmand ha convcato il centrocampista dell'Inter per i match di qualificazione ai Mondiali 2022

Dopo aver conquistato un posto da titolare nell'Inter, Christian Eriksen si prepara a vestire la maglia della sua Danimarca. Il centrocampista nerazzurro è stato convocato dal commissario tecnico Kasper Hjulmand per i prossimi impegni nelle qualificazioni ai Mondiali in programma nel 2022 in Qatar.