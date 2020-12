CdS – Eriksen, coraggio: al mercato di gennaio manca sempre meno. Dopo l’ultima sosta…

L’Inter vince 3-1 contro il Bologna e ottiene il terzo successo consecutivo in campioinato, ma anche contro i felsinei è andato in scena il “dramma psicologico” di Christian Eriksen: il centrocampista danese, mai entrato nelle grazie di Antonio Conte e ora pubblicamente scaricato anche dalla società, è entrato in campo solamente nel recupero, al minuto 91. Un’ennesima umiliazione per l’ex Tottenham, che ormai aspetta con impazienza gennaio per poter lasciare Milano e mettersi alle spalle questo 2020 da incubo.

Così scrive il Corriere dello Sport: “Quello che non cambia, è il trattamento riservato ad Eriksen, entrato solo nel recupero. Dopo l’ultima sosta, il danese ha giocato solo 3 volte, sempre negli spiccioli finali, rimanendo a guardare nelle altre 3 occasioni. E ieri sera, al fischio finale, il danese si è subito infilato negli spogliatoi, mentre i compagni si abbracciavano, per poi tornare in campo per il consueto lavoro supplementare riservato ai subentrati e a chi non ha giocato. […] Coraggio… al mercato di gennaio ormai manca meno di un mese“.