Eriksen, per ora rimandata la questione Nazionale: è positivo al covid

Il centrocampista, che è tornato a giocare con il Brentford dopo il malore agli Europei, non potrà rispondere alla convocazione de ct danese

È tornato in campo con il Brentford e la Nazionale danese lo ha convocato. Ma potrebbe slittare il ritorno in campo con la Danimarca per Chistian Eriksen. L'ex Inter è risultato positivo al covid19 e per questo non potrà rispondere alla chiamata del ct che lo aveva chiamato per le due gare amichevoli contro Olanda e Serbia, in programma rispettivamente il 26 e il 29 marzo.