CdS – Eriksen da valutare: l’Inter scandaglia il mercato, Sensi soluzione interna

In viale della Liberazione sono iniziate riflessioni tecniche in attesa di conoscere il quadro definitivo del danese

In attesa di capire quali ulteriori risvolti prenderà la vicenda Eriksen, l'Inter inizia a fare i conti con l'eventualità di perdere definitivamente il danese. Aspetto del tutto secondario rispetto alla salute del ragazzo, da preservare ovviamente senza correre alcun rischio. Spiega il Corriere dello Sport: "Dopo aver seguito con grande apprensione tutte le evoluzioni, in casa Inter sono comunque cominciate le valutazioni tecniche. Lo stop del danese, infatti, rischia di creare un vuoto pesante, che, in qualche modo, dovrà essere colmato. La soluzione interna è Sensi, ma la lunga lista di infortuni del centrocampista rappresenta un’incognita. Per il resto, si scandaglierà il mercato in cerca di occasioni e di opportunità che facciano il caso di Simone Inzaghi. Eriksen avrebbe dovuto essere uno dei titolari della sua mediana. Ora, invece, su quel campetto c’è un punto interrogativo…"