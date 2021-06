Svezia, un pensiero per Eriksen prima dell’allenamento

La Nazionale svedese deve preparare la gara con la Spagna ma prima di cominciare a lavorare sul campo ha dedicato un messaggio al danese

Dopo lo spavento un sospiro di sollievo per tutti. Eriksensta meglio, è in ospedale per accertamenti, ma quanto gli è accaduto ha colpito molti. La Nazionale svedese tra le altre. I giocatori e lo staff tecnico della Svezia hanno mostrato un messaggio di sostegno per il giocatore dell'Inter prima della sessione di allenamento in vista della partita contro la Spagna. "Kampa Eriksen", hanno scritto su uno striscione dedicato allo svedese. Un incitamento alla lotta per lui che ha vinto una battaglia importante e adesso deve pensare soprattutto a star bene.