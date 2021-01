De Grandis (Sky): “Eriksen? Non è l’ideale per Conte e la verità è che non aveva mercato”

Stefano De Grandis a Skysport ha parlato di Eriksen e del suo derby. «Non so se il limite del danese è la bontà. La verità è che non è il giocatore ideale per Conte e lo ha fatto capire spesso. Tanto che gli vuole ritagliare il ruolo come vice Brozovic. Essendo un giocatore di livello internazionale deve essere utilizzato per quello che può dare. ha un bel tiro da fuori, belle intuizioni, passaggio di prima e ci sono partite in cui lo puoi utilizzare. Il punto è che è stato sempre impiegato sempre all’88esimo. Se l’utilizzi negli ultimi minuti è come non averlo e dire che te lo tieni stretto è una condizione in termini. La verità è che non aveva mercato. Se poi Conte è bravo da saperlo impiegare ancora meglio», ha sottolineato il giornalista.

(Fonte: SS24)