Inter, quanto manca Eriksen. TS: “A fine anno Chris conoscerà il destino sportivo”

Cosa sarebbe stata questa Inter con un Eriksen in più nel motore? In tanti se lo chiedono. Tutti sperano che Chris possa tornare in campo

Marco Macca

Cosa sarebbe stata questa Inter con un Christian Eriksen in più nel motore? In tanti se lo chiedono. Chissà se una risposta l'avremo mai. Tutti, ovviamente, sperano che il centrocampista danese possa tornare a giocare e che lo faccia da protagonista. Secondo Tuttosport, qualcosa in più si potrebbe sapere entro fine anno:

"Se ci fosse stato Christian Eriksen, probabilmente non ci sarebbero stati ballottaggi: il danese, che a fine anno conoscerà meglio il proprio destino sportivo, avrebbe affiancato Barella e Brozovic nella mediana anti-Juventus", scrive il quotidiano.

(Fonte: Tuttosport)