Galante: “Inter, a Napoli puoi farcela. Eriksen può fare Djorkaeff, Lukaku ha il carisma di Ronaldo. Lautaro…”

Alla vigilia di Napoli-Inter, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, l’ex difensore e oggi Brand Ambassador nerazzurro Fabio Galante ha parlato a Tuttosport: “Serve fare un’impresa come l’abbiamo fatta noi“. Stagione 1997/1998. Nei sedicesimi di Coppa Uefa l’Inter di Simoni perde a San Siro 2-1 ma ribalta il risultato a Lione vincendo 3-1. “Noi eravamo consapevoli di avere una squadra che poteva vincere contro chiunque, con qualsiasi risultato. Sapevamo di avere giocatori importanti, gente come il Fenomeno, come Djorkaeff… L’abbiamo affrontata con la consapevolezza che potevamo ribaltare la situazione, che potevamo passare il turno. In quello stesso anno perdemmo poi 2-0 con lo Strasburgo all’andata, in Francia, poi vincemmo a San Siro per 3-0. Non avevamo paura di nessuno. È chiaro che ti deve girare tutto bene ma quest’Inter ha la nostra stessa forza, sa che può farcela perché in squadra ci sono giocatori che la possono vincere da soli“.

NAPOLI – “È un altro Napoli rispetto a prima, a quello battuto in campionato. E’ una squadra totalmente diversa ora con Gattuso. Serve una grande partita. E’ finito il primo tempo, ora ci sarà il secondo da giocare. Anche Gattuso la preparerà come se partisse dallo 0-0. Per l’Inter ci sono davanti novanta minuti da giocare, forse di più per recuperare, ribaltare un risultato non impossibile. Lo stop? È sicuramente uno svantaggio. Stare fermi non aiuta. Siamo nel pieno della stagione, non è giugno dove puoi essere stanco. Fermarti ora può essere pericoloso“.

CONTE E IL CONFRONTO – “Conte è una garanzia per tutto. Non lascia niente al caso. Antonio saprà tirar fuori il meglio dai suoi giocatori, per fare una prestazione al massimo e raggiungere la finale. Lautaro-Lukaku come Djorkaeff-Ronaldo? Io ti rispondo che per caratteristiche Eriksen può fare Djorkaeff alla grande, Ha i movimenti, ha l’assist, i gol e i calci da fermo. Lukaku per carisma si, può starci. Lautaro lo paragono a Zamorano“.