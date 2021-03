Eriksen, l’elemento di qualità che serviva: simbolo della nuova Inter, con lui…

Il centrocampista danese è finalmente riuscito a conquistarsi un ruolo centrale all'interno del progetto nerazzurro

Il cambio di passo dell'Inter è coinciso con l'ingresso in pianta stabile nell'undici titolare di Christian Eriksen: il centrocampista danese, dopo un anno di difficoltà di ambientamento, è finalmente riuscito a conquistarsi un ruolo di primo piano, e Antonio Conte ha trovato in casa quell'elemento in grado di dare qualità e imprevedibilità alla manovra.