CdS – Udinese-Inter, Brozovic in dubbio: Eriksen verso una maglia da titolare. E Sensi…

“Scatta l’ora di Christian Eriksen. Complici le precarie condizioni di alcuni elementi della mediana, con ogni probabilità domani sera a Udine Antonio Conte sarà costretto a gettare nella mischia dal primo minuto il danese”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito all’esordio, possibile, di Eriksen dal 1′ con la maglia dell’Inter. Dopo la prima in Coppa Italia, l’ex Tottenham è pronto a differenza di altri elementi in mediana che non sono disponibili per Udine. Molto, però, dipenderà da Brozovic che sta meglio ma ieri si è allenato in parte con il gruppo: “E’ lui la variabile che può spingere Eriksen in panchina perché se il croato desse garanzie, in teoria potrebbe riprendersi il posto in mezzo alla mediana, con ai suoi lati Barella e Vecino. In realtà, però, Marcelo finora non ha forzato ed è tutto da verificare se Conte deciderà di rischiarlo. Anche perché il mese di febbraio, con la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Napoli e i due match dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets, sarà assai denso di impegni. Perdere Brozo per più tempo sarebbe un vero problema. Nella rifinitura di oggi capiremo qual è l’orientamento dell’ex ct sul numero 7”, spiega il quotidiano romano.

OUT SENSI E BORJA VALERO – Chi invece è certo di non essere disponibile per Udine è Sensi: l’ex Sassuolo è alle prese con un fastidio al polpaccio sinistro dopo una botta subita contro il Cagliari. Non sarà della partita nemmeno Borja Valero, causa leggero risentimento muscolare.