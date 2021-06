Eriksen, dall’inizio timido alla titolarità nell’Inter. L’esplosione dopo un anno

Dopo un inizio timido il danese si è preso il posto nell'Inter e ha impresso il suo marchio sullo scudetto

Ieri l'episodio drammatico per Eriksen , dopo una stagione da protagonista con l'Inter. A gennaio sembrava sul punto di partire, il feeling con Conte non era scoccato, poi la titolarità e il suo marchio sulla conquista dello scudetto.

"Quando ha iniziato ad afferrare al 100% gli insegnamenti di Conte, quando ha iniziato a masticare quella lingua per lui strana chiamata italiano, Christian ha adattato il suo talento alle nuove consegne. Ha acquistato sicurezza e minuti: se a inizio stagione la palla scottava troppo per un piede così educato, col tempo è tornato a fare quasi sempre la cosa giusta. La punizione-gol al Milan in Coppa Italia, 26 gennaio 2021, è stata solo l’alba di un mondo nuovo, ma molto covava già prima sotto la cenere danese. Il 14 febbraio, giorno del suo compleanno, il regalo per lui è arrivato alla lettura delle formazioni: titolare a sorpresa contro la Lazio", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Era un nuovo status, meritato e ottenuto con un po’ di ritardo: la definitiva esplosione un anno dopo lo sbarco in nerazzurro con tanto di foto alla Scala. Nell’ultimo scorcio di una stagione trionfante Eriksen ha fatto riscoprire poi la bellezza del suo calcio: quello da fuori, affilato e tagliente. Sia col sinistro come nel gol al San Paolo con il Napoli, sia col destro, come per la rete di Crotone che ha definitivamente cucito lo scudetto in nerazzurro. Quel giorno via social è stato lui stesso a diffondere il video dello spogliatoio di Crotone: ballava, saltava, cantava. Era forte e felice, era il vichingo che tutti rivogliono vedere", aggiunge il quotidiano.