Eriksen da oggi libero: inizia la fase due. Futuro? Due opzioni in vantaggio

Il centrocampista dell'Inter ha rescisso il contratto con l'Inter e ora cerca una nuova squadra per riprendere

"Da oggi, Eriksen è un giocatore del tutto libero e può cercare altrove una squadra in cui iniziare questa fase 2 della carriera. I campionati che gli permettono di giocare con un defibrillatore nel corpo non sono pochi: su tutti, la Premier da cui fu prelevato dall’Inter il 28 gennaio 2020. E poi la Danimarca, in cui lo cerca l’Odense, la squadra della sua città da cui tutto è partito. A lui e all’Inter resta comunque la gioia della cavalcata scudetto vissuta insieme, ma pure il rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato", spiega La Gazzetta dello Sport.