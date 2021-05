Eriksen: “Sono molto contento. Futuro? Vedremo, l’obiettivo è un altro scudetto”

Al termine della sfida ai microfoni di Sky Sport ha parlato uno dei protagonisti dell'Inter Eriksen

I campioni d'Italia si impongono per 5-1 sull'Udinese e ricevono la coppa per aver conquistato lo scudetto. Al termine della sfida ai microfoni di Sky Sport ha parlato uno dei protagonisti dell'Inter Eriksen:

"Sono molto contento, è stata una lunga stagione, una stagione particolare per il Covid. Sono molto felice per questo primo scudetto. Futuro? Ora voglio solo pensare a festeggiare in campo e con i tifosi che ci sono mancati tanto poi vedremo il futuro. L'obiettivo è vincere un altro scudetto. La mia carriera non è così lunga, anche un anno è già tanto. È stato difficile, ma solo molto contento".