Eriksen vuole tornare a giocare: Odense destinazione più probabile, lo scenario

Il centrocampista danese rescinderà il suo contratto con l'Inter, ma non intende appendere gli scarpini al chiodo

Christian Eriksen, come ampiamente previsto, non ha ricevuto l'idoneità dal Coni per svolgere attività agonistica in Italia, ma non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: l'idea del centrocampista danese, fin dai giorni successivi all'arresto cardiaco che lo ha colpito durante Danimarca-Finlandia dell'ultimo Europeo, è sempre stata quella di tornare a giocare. Il Corriere dello Sport presenta gli scenari possibili:

"Pur costretto a lasciare l'Inter e la serie A, nella testa di Eriksen permane l'idea di tornare in campo. Ovviamente potrà farlo solo nei Paesi in cui il defibrillatore sottocutaneo è permesso. Tra questi ci sono la Premier League, dove il centrocampista si è definitivamente affermato con la maglia del Tottenham, e l'Olanda, altra tappa della sua carriera con i colori dell'Ajax. Il danese, però, da proprietario del suo cartellino, sembra orientato a scegliere di ripartire da casa sua, ovvero dall'Odense. Si tratterrebbe di un rientro per così dire soft, utile per capire fino a che livello sia in grado di scegliere. Poi, in base alle risposte, Eriksen potrebbe puntare ad un torneo di maggiore importanza".