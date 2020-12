Il Giornale ironizza: “Eriksen, parole di Marotta contro logiche di mercato. Ci sarà la fila”

Il Giornale in edicola questa mattina racconta la partita tra Verona e Inter. Parla dell’esperimento con Perisic accanto a Lukaku e Lautaro: “Non un inedito, ma un tentativo già provato un altro paio di volte in stagione, senza particolare successo, esatta-mente come stavolta”, si legge.

Poi si parla di Eriksen partito per la Danimarca in anticipo per la nascita del figlio e delle parole di Marotta che lo ha definito ‘non funzionale al progetto’. Il Giornale sulle parole dell’ad dice: “Pronunciate con buona pace delle logiche di mercato: la fila degl’interessati a pagarlo caro si allungherà sicuramente…”. Ironia sulle offerte che non potrebbero essere appetitose dopo che il club ha di fatto licenziato lo svedese.

Si parla poi del gol di Lautaro, delle occasioni sprecate da Lukaku e del suo diretto avversario, Magnani, che è riuscito a limitarlo. E della vittoria arrivata per mezzo di una rete di Skriniar: “Uno di quelli rimasti, perché in estate nessuno l’ha comprato”, è il commento del quotidiano.

(Fonte: Il Giornale)