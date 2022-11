Eriksen: “Grato di poter giocare ai Mondiali. Quello che mi è successo…”

«Speravo di poterci essere in questo Mondiale. Che sarei stato abbastanza in salute e avrei ottenuto il permesso dai dottori. Quindi sono grato per questo. Strada è stata lunga? Quando non si può giocare il tempo sembra sempre non passare. Che tu abbia un infortunio più o meno grave, il tempo sembra sempre più lungo di quello che è. Ovviamente sembra molto tempo, ma se guardi a come sto ora dopo tutto quello che è successo è passato tutto molto velocemente, sia nel calcio che nella mia vita privata. Non mi sono mai sentito sotto stress. Come giocatore, in qualsiasi situazione. Ma ora presumo inconsciamente che tutto andrà bene. Sono grato di essere qui Tutto il resto è un di più. Questo è il mio motto adesso. Partecipare alla Coppa del Mondo è fantastico proprio perché è il Mondiale non perché ho lavorato sodo per raggiungerlo. Ma volevo tornare a giocare a calcio e succederà anche ai Mondiali», ha aggiunto.