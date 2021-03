CDS – Inter, si ferma anche Eriksen: in dubbio per il Toro, altro guaio dopo Vidal

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 13 marzo 2021 parla del guaio al ginocchio di Eriksen

"Inter, si ferma anche Eriksen". Recita così il titolo del taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 13 marzo 2021. "Altro guaio dopo lo stop di Vidal: problemi al ginocchio, il danese in dubbio per la sfida con il Toro. Il cileno operato: torna fra un mese", commenta il CorSport che poi parla di Juve-Napoli: "Accordo per giocare il 7 aprile". In copertina, invece, la vittoria della Lazio col Crotone: "La Lazio vince e perde. Batte il Crotone sul campo, poi il giudice nega il 3-0 col Toro".