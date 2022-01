Eriksen, l’Inghilterra chiama: Brentford ipotesi più concreta, ma non l’unica

Il centrocampista danese, costretto a lasciare l'Inter, è pronto per tornare in campo: numerose le opzioni

Christian Eriksen è pronto a tornare in campo: il centrocampista danese, costretto a lasciare l'Inter e la Serie A, vuole sentirsi ancora un calciatore, e diversi club appaiono interessati. L'ipotesi più concreta porta al Brentford, anche se, come scrive Tuttosport, non è l'unica opzione:

"La Premier League chiama, Christian Eriksen è pronto per rispondere. Il Brentford, squadra della massima serie inglese che lotta per la salvezza (e che oggi può contare su un rassicurante margine di vantaggio, + 10, sul Norwich, terzultimo) ha infatti offerto al centrocampista danese – secondo quanto riportato dal The Athletic – un contratto semestrale con opzione per una ulteriore annata. Ma i Bees non sono l'unico team anglosassone interessato all'ex calciatore dell'Inter. Come svelato infatti da Martin Schoots, l'agente del giocatore, sono infatti svariati i club che hanno chiesto informazioni sul 29 enne. Oltremanica si sono fatti i nomi di Leicester, West Ham, Everton e Newcastle, mentre il Tottenham, nonostante le belle parole espresse pubblicamente da Antonio Conte nei confronti del suo ex tesserato, dopo un addio a Londra con qualche incomprensione di troppo, non sembra essere interessato a riportare a casa il figliol prodigo.