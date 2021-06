Sky – Eriksen e il futuro in dubbio all’Inter: la situazione

Nuovi aggiornamenti sul centrocampista danese, operato ieri per l'installazione del defibrillatore cardiaco dopo il malore

Come si legge sul sito di Sky, "la priorità per Christian Eriksen resta un recupero fisico completo, poi si penserà al campo. E il suo futuro in Italia e all'Inter è in dubbio proprio a causa del defibrillatore impiantato. Nel caso in cui diventasse permanente, Eriksen non potrebbe più giocare in Serie A. Se in alcuni Paesi è consentito per i giocatori scendere in campo dopo un intervento simile, come nel caso dell'olandese Blind, in Italia è vietato dal protocollo del Cocis (Comitato organizzativo cardiologico per l’idoneità sportiva) che specifica come non sia possibile fare uno sport di contatto con un defibrillatore attaccato al cuore", si legge.