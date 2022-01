Eriksen, i costi dell’addio. “Minusvalenza Inter di 15 mln. E per il saluto a San Siro…”

Christian Eriksen è pronto ad iniziare ufficialmente una nuova avventura in Premier League con il Brentford

Christian Eriksen è pronto ad iniziare ufficialmente una nuova avventura in Premier League con il Brentford e oggi svolgerà le visite mediche di rito. "Si è conclusa definitivamente la storia economica tra l’Inter e Eriksen con una svalutazione economica di 15,3 milioni dovuta all’iscrizione a bilancio di questa minusvalenza, pari alla cifra di ammortamento rimasta al 30 settembre scorso, come risulta dall’aggiornamento pubblicato ieri dal club nerazzurro nelle comunicazioni agli investitori", spiega infatti l'edizione odierna di Tuttosport che spiega il mancato omaggio di San Siro:

"La passerella di Christian Eriksen a San Siro avrebbe potuto andare in scena in queste settimane, ma alla fine l'Inter ha preferito rinviare il saluto tra il campione danese e i tifosi nerazzurri a causa della capienza ridotta dello stadio, prima al 50% e poi da ultimo a 5.000 spettatori. Non sarebbe stata una cornice adeguata. Meglio aspettare i prossimi mesi quando lo stadio tornerà a riempirsi e l'atmosfera sarà più adatta a questo evento così significativo".