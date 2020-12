SM – Inter: Eriksen, arma necessaria? Non è detto: Conte ha altre soluzioni per la CL

Alla fine è successo che Vidal e Barella sono vicini al dare forfait nella gara più importante. Quella che potrebbe valere la qualificazione in CL. È sicura l’assenza del cileno per un risentimento ai flessori della coscia destra. L’italiano invece ha fatto solo terapie dopo una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. Conte potrebbe dover puntare su Eriksen. Proprio il giocatore che ha impiegato per tre minuti, quelli di recupero, nella gara con il Bologna sollevando una specie di sommossa popolare tra i tifosi interisti.

“Potrebbe ma non è affatto detto che si affidi al danese”, dice SportMediaset. Ci sarebbero soluzioni alternative. Tipo il recupero in extremis di Nicolò. Oppure quella di schierare insieme a Brozovic e Gagliardini – che sono sicuri del posto – Sensi. Anche se di lui l’allenatore ha detto che non è pronto. L’ultima alternativa potrebbe essere il centrocampo a quattro con Sanchez da trequartista. Sarebbe un’Inter all’arrembaggio ma tutto è possibile. Pure che giochi Eriksen alla fine. E chissà che non possa scattare una piccola scintilla. (Fonte: SM)