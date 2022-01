Eriksen riparte dal Brentford. Inter, nessuna traccia del saluto a San Siro

Il danese sta per dire sì alla proposta del club inglese, ma al momento non si sa nulla dell'annunciato omaggio del pubblico di San Siro

Christian Eriksen riparte dalla Premier League: il centrocampista danese, dopo aver risolto il suo contratto con l'Inter, si appresta ad accettare la proposta del Brentford. Secondo La Gazzetta dello Sport, per il momento non c'è traccia del tanto annunciato omaggio del pubblico di San Siro prima del suo addio definitivo.

"La Premier League voleva e Premier League sarà. Christian Eriksen è vicino alla ripartenza: ad attenderlo c'è il Brentford, squadra attualmente 14a nel campionato inglese. La trattativa è in corso: non è ancora definita nei dettagli ma è alle battute finali, tanto che l'annuncio sarebbe atteso nelle prossime ore. Salvo sorprese Eriksen firmerà un contratto fino al prossimo giugno, con opzione per la stagione successiva. A spingere per l'accordo c'è l'allenatore del Brentford, Thomas Frank, connazionale di Eriksen: i due si conoscono, hanno già avuto un colloquio.