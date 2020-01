GdS: “L’Inter ha enorme necessità di Eriksen. L’uomo giusto per uscire dal torpore”

Brutta prestazione per l’Inter col Cagliari. I nerazzurri, passati in vantaggio, non hanno chiuso la gara e la rete di Nainggolan ha negato i tre punti. Ora è in arrivo Eriksen che potrebbe aiutare Conte ad avere nuove soluzioni:

“L’Inter ha enorme necessità di un giocatore come Christian Eriksen. Per uscire dal torpore, dal tran tran, dalla fissazione della fisicità e dell’intensità come valori primari, se non proprio unici: non si può viaggiare di continuo a cento all’ora, ci sono momenti in cui bisogna far correre il pallone. Eriksen è l’uomo giusto, a patto di impiegarlo nel posto giusto, il più vicino possibile all’area avversaria per sfruttarne le doti di tiratore e di “assist man”. Oggi all’Inter mancano le variazioni sul tema: il danese può garantirle, aspettando che Sensi e Barella rientrino nel pieno possesso di se stessi. L’Inter non vince più, ma la Juve ha perso e rimangono 17 giornate. Non è per niente finita, non è ancora il momento degli alibi. Vivisezionare alla moviola il pari con il Cagliari può essere consolatorio, però non serve e non spiega. Quest’Inter è attrezzata per essere più forte di un arbitro come Manganiello“, spiega La Gazzetta dello Sport.