Inter, c’è Eriksen se Barella non recupera. Corsera: “È una sorta di tranello lanciato…”

Come avvenuto negli ultimi due anni, l’Inter arriva alla partita decisiva di Champions con molti problemi a centrocampo. Per la fondamentale gara contro lo Shakhtar, Antonio Conte dovrà rinunciare ad Arturo Vidal e forse anche a Barella, con una caviglia gonfia. Il tecnico proverà fino all’ultimo a recuperarlo, le alternative sono Eriksen o Sensi. “Il danese, dopo il basso minutaggio delle ultime partite, potrebbe partire dall’inizio per necessità più che per scelta“, sottolinea il Corriere della Sera.

“Giocarsi la sopravvivenza in Europa con Eriksen, destinato a partire a gennaio, è una sorta di tranello lanciato dal destino per Conte. Tra campionato e coppa ha giocato quattro partite da titolare, senza mai convincere. Il danese però, se davvero Barella non ce la farà, avrà la chance per riscattarsi e sfruttare l’occasione di lasciare un segno all’Inter”.

(Corriere della Sera)