TS – Inter, Eriksen ancora in panchina ma si veste da jolly. “Con l’assenza di Sanchez…”

L’Inter ha la possibilità di raggiungere la finale di una coppa europea dopo dieci anni dall’ultima volta. Può essere l’occasione per Conte di confermare il trend di essere un vincente seriale, come dimostrato nei primi anni alla Juventus e al Chelsea, mentre Lukaku va a caccia del decimo gol consecutivo in Europa League.

FORMAZIONE – Squadra che vince non si cambia: potrebbe essere questo il motto utilizzabile per commentare la formazione dell’Inter che sfiderà lo Shakthar Donetsk in serata visto che non dovrebbero esserci differenze rispetto all’undici di partenza visto contro Atalanta, Getafe e Leverkusen. Come sottolinea Tuttosport, Eriksen partirà nuovamente dalla panchina, anche se il suo raggio d’azione, quando subentrerà, sarà più avanzato rispetto al solito vista l’assenza di Sanchez.