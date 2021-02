GdS – Eriksen, riecco il Milan dell’amico Kjaer: da De Boer a quel consiglio…

Eriksen ritrova il suo amico e compagno di nazionale Kjaer in una sfida tutta danese nel derby di Milano tra Inter e Milan

Il gol in Coppa Italia ha segnato la svolta nella sua avventura all'Inter, ma il Milan per Eriksen rievoca dolci ricordi anche con la maglia dell'Ajax. Christian giocò a San Siro contro i rossoneri la prima da titolare in Champions League a 18 anni, l'8 dicembre 2010. "L’Ajax arriva a Milano in gran trambusto. Ha affidato la panchina a Frank de Boer il 6 dicembre - ricorda La Gazzetta dello Sport -, il giorno dopo gli olandesi partono per Milano e fanno a San Siro una rifinitura. De Boer gli dice «domani giochi tu», a Chris toccano 90 minuti (fin lì in tutto il campionato olandese aveva giocato solo cinque gare da titolare), l’Ajax vince 2-0 contro il Milan (anche di Ibra) e si qualifica".