Inter, il CorSport: “Eriksen non può più stare ai margini del progetto. Soprattutto se…”

Non sarà stata una partita sfavillante, ma ci si può lavorare su. Soprattutto se dovesse restare a Milano e se Sensi dovesse continuare a non dare garanzie. Christian Eriksen ieri, in occasione della partita contro la Fiorentina, ha giocato nel nuovo ruolo di play basso davanti alla difesa. Scrive il Corriere dello Sport:

“Volendo, è una questione di fiducia anche per Eriksen, ieri in campo per 120’ e nella nuova posizione, quella di play basso (…). Ovvio che, qualora dovesse effettivamente restare, con un Sensi che continua a non dare garanzie, Eriksen non potrà più restare ai margini del progetto“.

(Fonte: Corriere dello Sport)