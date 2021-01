«Servono qualità e anche testa per entrare nello spirito della squadra di Conte e a lui questa cosa non è riuscita nonostante le occasioni. Vederlo al derby significherebbe che non andrà più via, ma l’Inter sta cercando un acquirente». Massimo Tecca, a Skysport ha parlato del danese e della possibilità che giochi titolare nella gara di Coppa Italia contro il Milan.

(Fonte: SS24)