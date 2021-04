Sky: “Eriksen entrato meglio nel mondo Inter. E ora c’è un fatto non da poco”

Così Andrea Paventi a Radio Deejay: "L'Inter può riprendere il discorso interrotto 20 giorni fa per avvicinarsi alla meta, al vessillo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Andrea Paventi, giornalista ed inviato di Sky Sport, ha fatto il punto in casa Inter in vista della gara di oggi contro il Bologna: "L'Inter può riprendere il discorso interrotto 20 giorni fa per avvicinarsi alla meta, al vessillo, con qualche assenza: quella di Perisic, di Kolarov, De Vrij, che ha recuperato ma giocherà Ranocchia, il rientro di Eriksen e di tutti quelli che ci aspettavamo. Eriksen? E' entrato meglio nel mondo Inter, nel calcio italiano e nel capire la tattica: capisce più quello che vuole Conte e la lingua, ora parla italiano. Questo non è un fatto da poco".