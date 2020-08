CdS – Conte, messaggio alla società: Inter meglio senza trequartista, Eriksen non serve

Una delle migliori Inter della stagione batte l’Atalanta e chiude al secondo posto il campionato. Ancora una volta Christian Eriksen, grande colpo del mercato di gennaio, è rimasto a guardare per quasi tutto l’incontro. Secondo il Corriere dello Sport, Antonio Conte ha mandato un messaggio chiaro alla società: “Nella partita della verità, Conte ha deciso di giocare senza il trequartista, finendo per impiegare Eriksen a giochi praticamente chiusi. […] Al minuto 89 Conte ha mandato in campo Eriksen, e il fatto che sia stata una delle migliori Inter dell’annata giocando senza il trequartista forse non è un caso“.