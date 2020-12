Inter, sarà la notte di Eriksen? “Due ipotesi se Conte deciderà di schierarlo”

Nella notte più importante, l’occasione più importante. Christian Eriksen, a causa degli infortuni di Vidal e Barella, ha la grande chance di diventare decisivo e, chissà, magari prendersi finalmente l’Inter (anche se la cessione a gennaio appare ormai scontata). Toccherà infatti a lui completare il centrocampo questa sera in Inter-Shakhtar Donetsk. Resta da capire in quale posizione lo schiererà Antonio Conte:

“Tutto avrebbe pensato Antonio Conte, tranne che di ritrovarsi a poche ore dal match decisivo della Champions con la necessità di dover schierare… Christian Eriksen. (…). Conte sceglierà di affidarsi a un giocatore che non vede e che a inizio 2021 quasi sicuramente partirà? E se lo schiererà, riproporrà l’Inter col 3-4-1-2 e il danese trequartista o gli chiederà di svolgere il ruolo di mezzala? Di certo, se Barella non dovesse recuperare e Conte puntasse su Eriksen, il danese avrebbe la grande chance per dimostrare al tecnico di aver finora sbagliato a escluderlo“.

(Fonte: Tuttosport)