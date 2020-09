Arrivato all’Inter a gennaio e accolto come l’elemento che avrebbe dovuto far svoltare il destino della squadra di Antonio Conte, Christian Eriksen non ha avuto l’impatto che ci si aspettava, venendo in fretta relegato a un ruolo di semplice comprimario. Il suo futuro potrebbe già essere lontano da Milano, a patto che arrivino offerte ritenute soddisfacenti. Secondo Tuttosport “Eriksen verrebbe fatto partire solo a fronte di una proposta superiore ai 50 milioni“.