GdS – Eriksen, oggetto misterioso dell’Inter: “Contro il Bayer è probabile che…”

Entrato ancora una volta dalla panchina contro il Getafe, Christian Eriksen ha avuto un ottimo impatto sulla partita. Tanto da diventare subito protagonista e mettere a segno il gol della sicurezza Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, è molto difficile che il danese parta dall’inizio lunedì sera contro il Bayer Leverkusen:

“Nessuno se l’aspettava, tutti lo aspettavano. Christian Eriksen resta suo malgrado l’oggetto misterioso di questa Inter sempre più muscolare, ma non molla. Difficile vederlo titolare col Leverkusen, ma se contro i tedeschi avrà un impatto stile Getafe, allora i nerazzurri sono certamente in buone mani. Con Napoli e Atalanta Conte gli ha concesso una manciata di secondi, in Europa grazie a lui ha pescato il jolly nel momento in cui serviva tirare fuori qualcosa di extra. Gol, gamba tonica, rapidità di pensiero, pericolosità su calcio da fermo: il danese ha saputo mettere in mostra quello che sa fare in pochissimo tempo“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)