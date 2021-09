Attesa Eriksen, nel frattempo l’Inter risparmia: “Ingaggio? Ecco cosa prevede la legge FIFA”

In casa Inter e non solo c'è tanta attesa per capire quale sarà il futuro di Christian Eriksen, colpito da un malore al cuore il 12 giugno

Marco Macca

"Nessun giocatore costa all’Inter tanto quanto Lautaro. Non è tecnicamente il calciatore con lo stipendio più alto: ci sarebbe Eriksen (per quanto la Fifa copra interamente lo stipendio dopo il malore accusato, fino a un massimo di 365 giorni)".