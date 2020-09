Pagelle GdS – Inter, Sanchez top mentre delude Eriksen: “Una macchina elegantissima ma…”

Una vittoria ed un finale al cardiopalma per l’Inter che batte 4-3 la Fiorentina al termine di un match che ha evidenziato la solita determinazione dei nerazzurri, mai domi e capaci di rimontare nel finale e raccogliere i primi tre punti.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è Sanchez (7), subentrato nel finale ma risultato decisivo con giocate da urlo: “Non fidatevi del tabellino: i tre punti sono tutti suoi. Nel momento della confusione anche tattica, dopo i tanti cambi, Alexis sulla trequarti si fa dare il pallone e li piazza sul piede di Hakimi e sulla testa di D’Ambrosio”, mentre il peggiore è Eriksen (4,5): “Ennesima occasione sprecata, la sensazione di essere davanti ad una macchina elegantissima, ma non adatta alle corse di Formula 1. Sempre un tocco in più del necessario, trasparente in fase difensiva”. Ottima prova anche di Lautaro (7), Hakimi (7), Lukaku (6,5), Sensi (6,5) e Barella (6,5) mentre i peggiori, oltre al danese, sono Kolarov (4,5) e i due croati, Brozovic (5) e Perisic (5).

Ecco i voti di Inter-Fiorentina: Handanovic 6, D’Ambrosio 6, Bastoni 5,5, Kolarov 4,5, Young 6, Barella 6,5, Brozovic 5, Perisic 5, Eriksen 4,5, Lukaku 6,5, Lautaro 7, Hakimi 7, Sensi 6,5, Vidal 6,5, Nainggolan 6, Sanchez 7. Conte 6