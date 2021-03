Torino-Inter, Conte costretto a cambiare mezzala. Panchina forzata per Eriksen

Il danese non è al meglio, ma dovrebbe partire comunque per Torino. Il tecnico dell'Inter dovrebbe schierare Gagliardini dal 1'

"Il danese si è infatti allenato a parte per un leggera infiammazione al ginocchio: nulla di preoccupante, già oggi il danese dovrebbe partecipare regolarmente alla rifinitura per poi essere aggregato e partire con i compagni alla volta di Torino. Ma il piccolo stop potrebbe consigliare Conte a lasciare almeno inizialmente il danese in panchina. Ecco perché, vicino a Brozovic e Barella, per la terza maglia del centrocampo è in pole Gagliardini, decisamente più avanti rispetto a Sensi e a Vecino. Sta meglio anche Kolarov, ma difficilmente il serbo farà parte della trasferta. In avanti è ballottaggio tra Lautaro e Sanchez", rivela La Gazzetta dello Sport.